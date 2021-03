  Schlossgarten geöffnet - Reservierung der Zeitfenster erst ab Freitag möglich

Schwetzingen. Der Schlossgarten hat ab heute für Jahreskarteninhaber geöffnet. Die Terminreservierung mit einer zeitlichen Einschränkung für das kommende Wochenende ist allerdings noch nicht - wie eigentlich von der Schlossverwaltung geplant - möglich. Die Verantwortlichen arbeiten auf Nachfrage unserer Zeitung mit Hochdruck an der Bereitstellung auf ihrer Internetseite. An diesem Wochenende sei dies kurzfristig erst ab Freitagabend möglich, schreibt die Leiterin der Schlossverwaltung Sandra Moritz. Bei einem Besuch unter der Woche, also auch heute, reicht eine Registrierung online oder auch vor Ort mit dem Ausfüllen eines Kontaktformulars. Ein ausführlicher Bericht dazu folgt in Kürze.

