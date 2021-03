Schwetzingen. Der Schlossgarten hat ab heute für Jahreskarteninhaber geöffnet. Besucher können an allen Eingängen in den Park gelangen und sich dort ohne zeitliche Beschränkung aufhalten. Die Terminreservierung mit zeitlicher Einschränkung für das kommende Wochenende ist allerdings noch nicht - wie eigentlich von der Schlossverwaltung geplant - möglich. Die Verantwortlichen arbeiten auf Nachfrage unserer Zeitung mit Hochdruck an der Bereitstellung auf ihrer Internetseite. Für dieses Wochenende sei dies kurzfristig erst ab Freitagabend möglich, schreibt die Leiterin der Schlossverwaltung Sandra Moritz. Bei einem Besuch unter der Woche, also auch heute, reicht eine Registrierung online oder auch vor Ort mit dem Ausfüllen eines Kontaktformulars.

Die Kontaktverfolgung ist für die Staatlichen Schlösser und Gärten gemäß der aktuell gültigen Eindämmungsverordnung verpflichtend. Zur Nachverfolgung von Infektionsketten werden diese Daten dem zuständigen Gesundheitsamt auf dessen Anforderung durch die Schlossverwaltung mitgeteilt und ansonsten für keine abweichenden Zwecke verwendet, schreibt die Verwaltung auf ihrer Internetseite. Vier Wochen nach dem Besuch werden die Daten vernichtet. Am Wochenende sowie an Feiertagen ist zusätzlich die Reservierung eines Zeitslots notwendig. Diese Terminreservierung ist wöchentlich ab Montag für das kommende Wochenende möglich. Je Jahreskarte steht nur ein Zeitfenster pro Tag zur Verfügung.