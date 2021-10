Schwetzingen. In einem ganz anderen Licht können Besucher den Schlossgarten bei der Sonderführung „Dunkel war’s, der Mond schien helle“ erleben. Bei dem Rundgang am Mittwoch, 20. Oktober, um 19.30 Uhr tauchen die Gäste in den Zauber des nächtlichen Parks ein. Der Schein der Laternen zeigt Geschichte und Geschichten auf. Und man begegnet Gartenbewohnern, die man am Tage eher nicht trifft. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 06221/658880 erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1