Schwetzingen. Der Schwetzinger Schlossgarten Schwetzingen öffnet an diesem Mittwoch, 10. März, seine Tore für Jahreskarteninhaber (wir berichteten). Vor dem Besuch muss ein Kontaktbogen ausgefüllt werden. Diesen findet man auf der Internetseite der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Wer den Bogen online ausfüllt und abschickt, erhält dafür einen QR-Code per E-Mail oder aufs Smartphone. Am Eingang müssen die Jahreskarte und der jeweilige QR-Code vorgezeigt werden.

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen gilt: Es muss vorab ein Zeitfenster gebucht werden. Gebucht werden können Besuche zwischen 9 und 17 Uhr; der Besuch ist auf zwei Stunden angelegt. Das erste verfüg- und buchbare Zeitfenster ist am Samstagmorgen, 13. März. Der Einlass mit Jahreskarte und QR-Code ist an allen Eingängen möglich. Maximal dürfen 800 Personen zur gleichen Zeit im Schlossgarten sein. Für Personen, die keinen Email-Account oder PC haben, bietet die Schlossverwaltung die Möglichkeit, die Datenerfassung telefonisch unter 06202/8 14 15 oder vor Ort vornehmen zu lassen. Die Öffnungszeiten im Besucherzentrum sind ab Donnerstag, 11. März, bis zunächst 31. März, Montag bis Freitag, 9 bis 11 Uhr. Den Buchungslink findet man ab Dienstagmittag hier und hier.

Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske (medizinische Maske oder FFP2-Maske) an allen Ein- und Ausgängen, an Engstellen und im Bereich der Toiletten. Ebenfalls ab diesem Mittwoch können die neuen Jahreskarten an der Hauptkasse am Schlossplatz erworben werden.