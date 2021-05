Schlossgarten Schwetzingen ohne Test und ohne Zeitfenster zugänglich

Allen Spekulationen und Beschimpfungen auf den Social Media-Kanälen zum Trotz, braucht es am Ende bei einer staatliche Einrichtung immer erst eine offizielle Entscheidung. Und da sind die Behörden, Ämter und eine Landesbetrieb wie die Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) zu Corona-Zeiten doch viel schneller geworden als früher. So konnte nach der Einführung der Lockerungsstufe 2 im Rhein-Neckar-Kreis am Sonntag, bereits am Montagmorgen die Entscheidung über die ab Dienstag, 1. Juni, geltenden Lockerungen und Vorschriften für den Besuch des Schwetzinger Schlossgartens getroffen werden. Ein Vorgang, der vor wenigen Jahren sicherlich noch eine gute Woche in Anspruch genommen hätte, bis alle Bedenken abgewogen gewesen wären.

AdUnit urban-intext1

Also steht jetzt fest: Der Schlossgarten öffnet für alle Gäste mit Kontakterfassung, das Vorzeigen von aktuellen Testergebnissen, Impfausweisen oder Genesenennachweisen entfällt. Es muss auch kein Zeitfenster für den Besuch mehr im Voraus gebucht werden. Ab sofort dürfen sich bis zu 2000 Besucher im großen Schlossgarten aufhalten. Klar ist, dass über all dort, wo es eng wird, also im Eingangsbereich oder an WC-Anlagen, eine Maske getragen werden muss, so wie überall im Alltag. Das gilt ab Dienstag, also pünktlich zum Sommeranfang.

Das sind doch gute Nachrichten

SSG-Geschäftsführer Michael Hörrmann freut sich natürlich über die guten Nachrichten, die er am ersten Tag nach dem Urlaub verkünden kann: „In Schwetzingen öffnen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die Tore des Schlossgartens ab dem 1. Juni jetzt wieder für alle Gäste – ein Test-, Impf- oder Genesenennachweis ist nicht mehr nötig. Es ist lediglich eine Erfassung der Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher vorgesehen. Viele unserer Stammbesucher haben das ja eh schon erledigt, sie brauchen nur mit ihrer Karte einchecken. Die Registrierung können aber auch Tagesbesucher ganz einfach online über die Webseite www.schloss-schwetzingen.de erledigen. Eine Registrierung vor Ort per Zettel bleibt natürlich trotzdem in Ausnahmefällen möglich, sofern kein digitaler Zugang vorhanden ist“, so Hörrmann weiter. Somit sinken die Hürden, die ja in den letzten Wochen doch für sehr niedrige Besucherzahlen im Garten und für jede Menge Verärgerung bei auswärtigen Touristen geführt hatten, auf ein Minimum.

Als letzte Einschränkung bleibt neben der Kontakterfassung die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig im Schlossgarten aufhalten dürfen. Das sind 2000 Besucher. Wer kann, sollte also lieber an den Wochentagen gehen und Feiertage sowie Sonntage vermeiden oder dort dann die Tagesrandzeiten nutzen. Denn jetzt im Sommer gilt ja die tägliche Öffnungszeit von 8 bis 21 Uhr, letzter Einlass in den Schlossgarten ist erst um 19.30 Uhr. Und es bleibt dabei: Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske (medizinische Maske oder FFP2-Maske) an allen Ein- und Ausgängen, an Engstellen und im Bereich der Toiletten. Aber das ist ja inzwischen eingeübte Praxis und funktioniert bei vernünftigen Menschen sehr gut.

AdUnit urban-intext2

Die Tageskarte kostet derzeit für Erwachsene 7 Euro, für Ermäßigte 3,50 Euro und für Familien 17,50 Euro. Noch immer geschlossen bleiben die Innenräume des Schlosses.

Gastronomie auf der Terrasse

Wieder für die Gäste da ist auch die Schlossgastronomie. Der neue Restaurantbetreiber Andreas Bante freut sich, seit den Pfingstfeiertagen auf der schönen Sonnenterrasse verwöhnen zu können. Diese Woche hat man sich aufgrund der niedrigen Besucherzahlen noch für zurückhaltende Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag entschieden, aber ab nächster Woche möchte man täglich von 12 bis 19 Uhr für die Besucher da sein. Die Speisekarte wächst mit den Besucherzahlen, verspricht er. Im „Theodors“ gibt’s natürlich derzeit auch eine Spargelkarte und man kann die neuen Schwerpunkte , die in der regionalen und vielseitigen Küche liegen, austesten. Im Moment gilt hier, wie auch in der Gastronomie der Innenstadt, die Testpflicht oder der Nachweis einer Impfung oder Genesung vom Virus.

AdUnit urban-intext3