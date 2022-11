Schlossgarten Schwetzingen: Über 20 Reifen illegal entsorgt

Erneut gab es einen Fall von illegaler Müllentsorgung in der Spargelstadt: In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten Unbekannte eine größere Anzahl an Kfz-Altreifen im besonders bei Spaziergängern und Radfahrern beliebten Weg hinter dem Schwetzinger Schlossgarten wild entsorgt. Keine 150 Meter vom Merkurtempel entfernt lagen so über 20 abgefahrene Pneus, teils zu einem Haufen aufgetürmt,

...