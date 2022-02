Schwetzingen. Aufgrund leichter Sturmschäden und Astbrüche hatte der Schlossgarten Schwetzingen am Donnerstagnachmittag kurzzeitig schließen müssen. Das teilte Sandra Moritz von der Schlossverwaltung am Freitagmorgen mit. Unter Vorbehalt wird der Schlossgarten am Freitag allerdings regulär geöffnet sein. Die Schlossverwaltung wolle die Wetterlage im Blick behalten. Sollte der Sturm wieder schlimm werden, sei es möglich, dass der Garten erneut schließen muss, so Moritz.

