  Schlossgarten Schwetzingen - wir kommen!

Schwetzingen. Der Schlossgarten Schwetzingen öffnet wieder: Ab Montag, 15. März, sollen sich bis zu 800 Besucher in dem Park tummeln können. Zuvor ist eine Registrierung notwendig - online, telefonisch oder vor Ort. An den Wochenenden und Feiertagen muss zudem eine Besuchszeit gebucht werden - maximal zwei Stunden darf man im Schlossgarten bleiben (wir berichteten).

Und: Schlossgarten-Dauerkarten-Inhaber dürfen bereits ab diesem Mittwoch den Park besuchen und werden somit schon mal etwas entschädigt für die Treue zu den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württembergs auch während des Lockdowns. Ein Umstand, der nach der Veröffentlichung der Wiedereröffnung auf unserer Internetseite sowie in den sozialen Netzwerken am Montagabend nicht alle erfreute. „Also werden die Dauerkarten Besitzer bevorzugt. Wunderbare Zwei-Klassen-Gesellschaft - weiter so große Kreisstadt Schwetzingen“, schreibt ein Facebook-Nutzer und greift unberechtigterweise die Stadtverwaltung an, die dafür natürlich gar nichts kann. Denn die Entscheidung liegt allein bei den Staatlichen Schlössern und Gärten. Die haben im Übrigen auch entschieden, „dass die individuelle Gültigkeit Ihrer Jahreskarte für den Schwetzinger Schlossgarten um die Dauer der Schließungen verlängert wird“, um eine von immer wieder aufkommenden Fragen in den Netzwerken und im E-Mail-Eingang der Redaktion diesbezüglich zu beantworten.

„Mein Gott . . . kann man sich nicht einfach mal freuen? Dass langsam, wenn auch mit Hindernissen, wieder einiges geöffnet wird? Wir werden es überleben, wenn wir uns registrieren müssen!“ kontert eine Facebook-Nutzerin auf Stimmen, die den bürokratischen Aufwand im Vorfeld eines Schlossgartenbesuchs kritisieren oder überhaupt die Öffnung mit Blick auf die Pandemie.

Die Freude überwiegt

Dennoch: Die meisten freut’s, dass „ihr“ Paradies mitten in Schwetzingen wieder seine Pforten öffnen kann. Unter anderem auch den Grünen-Landtagsabgeordneten Manfred Kern, der in einer Pressemitteilung den Einsatz und die Flexibilität der Schlossverwaltung um Leiterin Sandra Moritz würdigt.

„Der Schwetzinger Schlossgarten ist ein unentbehrlicher und seit Monaten schmerzlich vermisster Naherholungsort für die Menschen in Schwetzingen und Umgebung“, betont er. „Deshalb freue ich mich sehr, dass die Mitarbeitenden der Staatlichen Schlösser und Gärten sowie die Zuständigen im Finanzministerium schnell und flexibel reagiert haben, um den Schlossgarten kurzfristig früher als ursprünglich geplant nicht erst am kommenden Montag, sondern bereits an diesem Mittwoch zu öffnen!“ Die Öffnung, so Kern, sei sicherlich eine organisatorische Herausforderung und es müssten dafür einige Hebel in Bewegung gesetzt werden. Es sei absolut logisch und richtig, jetzt zu öffnen, findet der Abgeordnete. „Es gibt keine sinnvolle Erklärung dafür, den Schlossgarten geschlossen zu halten, während der Einzelhandel und auch schon einige Museen regulär geöffnet sind. Die Gefahr, sich im Freien anzustecken, ist außerdem nachweislich wesentlich geringer als in geschlossenen Räumen.“ Deshalb hatte sich Kern am Montag bereits an das Finanzministerium als vorgesetzte Behörde der Staatlichen Schlösser und Gärten gewandt, um die Öffnung zu beschleunigen, heißt es in einer Pressemitteilung weiter: „Dass sie tatsächlich früher öffnen können, freut mich sehr und ich werde die Chance, den wunderbaren Garten zu besuchen, baldmöglichst nutzen“, so Kern.

Ein Hauch von Normalität tut in diesen Tagen allen Menschen gut. Jetzt wäre es nur noch schön, wenn auch die Kultur-, Gastronomie- und Tourismusbranche wieder Aufwind bekäme - oder wie eine Facebook-Nutzerin so schön schrieb: „Wäre schön, wenn die Hotels auch wieder öffnen könnten. Bin immer zur Japanischen Kirschblüte nach Schwetzingen gekommen. Ich liebe den Schlosspark.“

Für Personen ohne E-Mail-Account oder PC gibt es die Möglichkeit der telefonischen Datenerfassung unter 06202/8 14 15 oder vor Ort. Online ist die Seite https://www.reservierung-schloss-schwetzingen.de/ eingerichtet worden.

