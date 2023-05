Schlossherr wird 70

Das Rokokotheater war voll besetzt, als Andreas Falz 2017 seinen Abschied aus der Geschäftsführung der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) feierte. Das zeigt die große Wertschätzung seiner Person auf Landesseite und vor Ort in Schwetzingen, wo er am Rand seines geliebten Schlossgartens wohnt. Am Freitag, 5. Mai, feiert der gebürtige Mosbacher den 70. Geburtstag.

Falz war mehr als 40 Jahre im Landesdienst und dabei jahrzehntelang für die Entwicklung und die Verwaltung der Schlösser Schwetzingen und Heidelberg zuständig. In seiner letzten Dienstdekade war er in in Bruchsal mit Michael Hörrmann zusammen SSG-Geschäftsführer. Andreas Falz gilt als Erfinder des Lichterfestes und hat bestens fürs Schwetzinger Schloss gesorgt. 1980 hatte er als Jurist beim Land begonnen, 1987 als Leiter die Schlossverwaltung Schwetzingen übernommen, später Heidelberg dazubekommen und schließlich in der SSG die Personalverantwortung für 450 Mitarbeiter getragen. Sein größtes Pfund war immer der kollegiale Umgang mit den Mitarbeitern.

Andreas Falz war zehn Jahre lang SPD-Stadtrat und kandidierte 1998 als Oberbürgermeister. Er unterlag nur um ganz wenige Stimmen Bernd Kappenstein (CDU). Als Vorsitzender des Verkehrsvereins hat er schon früh die touristische Strahlkraft und die positive regionale und überregionale Vermarktung im Auge gehabt. Er war erster Protagonist für den Schwetzinger Unesco-Welterbeantrag und ein Förderer der SWR Festspiele. jüg