Schlossplatzmusik startet diesen Freitag mit „Jazzbella“

Es geht wieder rund in der heimlichen Kulturmetropole der Region: Neben den Schwetzinger SWR Festspielen steigen an diesem Wochenende auch die Weinfestspiele in der Stadt. Auf dem Schlossplatz sind Zelte aufgebaut, in denen auf Einladung von "Tischmachers Weine" Winzer spannende Tropfen präsentieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ganze wird an diesem Freitag mit Livemusik garniert: Denn die Schlossplatzmusik der Jazzinitiative startet wieder.

Fast jeden Freitag von 19 bis 21 Uhr spielen unterschiedliche und großartige Musiker vor dem Palais Hirsch auf dem Schlossplatz. Der Eintritt ist frei. Den Anfang macht diesen Freitag die Frauenband „Jazzabella“, die mit großer Virtuosität und Spielfreude das Publikum zum Swingen bringt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2