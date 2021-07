Schlossplatzmusik wird vom Bund gefördert

„Georgia on My Mind“ – mit diesem gefühlvollen Klassiker von Ray Charles begann das Posaunenquartett „Happy Jericho“ sein Programm bei der freitäglichen Schlossplatzmusik der Jazzinitiative.

Und bunt gemischt ging es weiter: Alle Musikrichtungen und Stile waren vertreten. Von Renaissance-Musik, Ragtimes aus New Orleans, Filmmusik, Gospels wie „Go down Moses“ über moderne Kompositionen für Posaunenquartett bis hin zu Heavy Metal von Metallica und Schlagern von Hildegard Knef war für jeden etwas dabei. Die vier Musiker genossen es sichtlich, wieder vor Publikum auftreten zu können, und die reichlich erschienenen Zuhörer quittierten den musikalischen Hochgenuss mit viel Applaus.

Die Jazzinitiative freut sich zudem, dass die Schlossplatzkonzerte in diesem Jahr von der bundesweiten Initiative Musik und von der Initiative „Neustart Kultur“ der Bundesregierung gefördert werden, so dass den Musikern ein Honorar gezahlt werden kann. Am Freitag, 23. Juli, folgt das nächste Highlight: Von 19 Uhr bis 21 Uhr spielt die hervorragende Bigband 17 aus Heidelberg vor dem Palais Hirsch. Der Eintritt ist frei.