  Schlossverwaltung zieht positive Bilanz von Wiedereröffnung

Schwetzingen. „Das hat geklappt“ – Sandra Moritz, die Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen, ist erleichtert. Der Garten hat als erstes der Monumente des Landes wieder seine Tore geöffnet – vorerst für alle, die eine Jahreskarte haben. Und der erste Besuchstag am Mittwoch, 10. März, drei Tage nach der neuen Corona-Landesverordnung, ist gelungen, teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten mit. Kommen durfte, wer eine Jahreskarte hat und sich vorher registrierte oder elektronisch anmeldete: „Die Möglichkeit der elektronischen Registrierung im Vorfeld ist sehr gut angenommen worden“, sagt die Leiterin der Schlossverwaltung. „Das war klasse, denn damit haben wir keine gedrängten Situationen an Kasse und Einlass gehabt.“ Einen Bericht mit einem Stimmungsbild vor Ort und eine Fotostrecke gibt es in Kürze.

