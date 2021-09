Schlussspurt in den Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises

Heidelberg. Die beiden Impfzentren in Heidelberg und Sinsheim, die das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis betreibt, bereiten sich auf den Schlussspurt in Sachen Corona-Impfung vor. Darauf verweist die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung von Donnerstag. Sowohl das Impfzentrum Rhein-Neckar im Heidelberger Patrick-Henry-Village als auch das Kreisimpfzentrum in Sinsheim sind noch bis einschließlich Donnerstag, 30. September, täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Für Personen über 18 Jahren stehen die Impfstoffe Biontech, Moderna und Astrazeneca (jeweils Erst-/Zweitimpfung) sowie für die Drittimpfung mRNA-Impfstoffe zur Verfügung. Zudem wird auch das Vakzin von Johnson & Johnson verimpft – hier ist nur eine Impfung für den vollständigen Schutz nötig.

Die derzeitigen Infektionszahlen und besonders die steigende Zahl der in Kliniken aufgenommenen Coronapatienten zeigen, dass die Corona-Pandemie noch nicht überwunden ist. Ebenso macht die aktuelle Entwicklung deutlich: Ungeimpfte haben ein erhöhtes Risiko, einen schweren Krankheitsverlauf von Covid-19 durchmachen zu müssen, heißt es aus dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Nach Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts schützt eine Impfung gegen das Coronavirus sehr gut vor einer schweren Erkrankung und somit auch gegen einen tödlichen Verlauf. Geimpfte Personen müssen trotz einer Infektion seltener im Krankenhaus behandelt werden.

„Ich appelliere daher an alle, die sich noch nicht haben impfen lassen: Nutzen Sie bitte die letzten Tage, einfach und komfortabel Ihre Corona-Schutzimpfung zu erhalten, bevor die Impfzentren mit Ablauf des 30. September 2021 ihren Betrieb einstellen“, sagt Landrat Stefan Dallinger. Jede geimpfte Person trage dazu bei, dass sich nicht nur der eigene Schutz erhöht, sondern auch die Menschen geschützt werden, die sich nicht impfen lassen können. „Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto schnellerkönnen wir diese Pandemie eindämmen und wieder zur Normalität zurückkehren“, so Dallinger weiter.

Auch Christoph Schulze, Leiter der beiden Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises, hofft auf einen guten Schlussspurt. „Kommen Sie einfach während der Öffnungszeiten ohne Anmeldung vorbei. Lediglich den Personalausweis oder Reisepass müssen Sie dabeihaben. Wir freuen uns über alle, die noch die Chance zur Impfung nutzen. Auch diejenigen, für die bereits eine Berechtigung für eine dritte Impfung besteht, sind herzlich willkommen – hier bitte zusätzlich die Nachweise über die ersten beiden Impfungen mitbringen.“

Bislang fanden in den Impfzentren des Kreises (PHV, Sinsheim und Weinheim) 490.000 Impfungen statt (Stand: 23. September).