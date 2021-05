Schmuck trifft auf feine Papierkunst

Goldschmiedemeister Carsten Kissner setzt immer wieder Akzente in seinem Atelier in der Schwetzinger Carl-Theodor-Straße. Damit ist nicht nur sein einzigartiger Schmuck gemeint. Diesen kombiniert er immer wieder mit Kunst anderer Stilrichtungen. Aktuell ist in seinen Räumen eine Ausstellung mit skulpturalen Objekten von Philine Görnandt zu sehen. Die Künstlerin erweckt Papier zu Leben. Mit einer eigens entwickelten Technik lässt sie das empfindliche Material Schicht für Schicht zu einem echten Hingucker wachsen. Ihre Werke sind mittlerweile Teil zahlreicher Privatsammlungen, wirken aber auch als Installation im öffentlichen Raum – oder eben in Kissners Schmuckatelier. kaba

