Schnecke Sofia weiß Geschichten

Schwetzingen/Plankstadt. „In einem fernen Land lebte vor 2000 Jahren eine Schnecke. Die hieß Sofia. Sie war schon uralt und hatte viel von der Welt gesehen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So beginnt die Geschichte für eine Adventsaktion der katholischen Kirchengemeinde, zu der sich rund 200 Kinder aus den Familien angemeldet haben. Gemeindereferentin Isabel Hawranke und Pastoralreferent Sebastian Binder hatten die Idee dazu. In jeder Adventswoche wird per E-Mail ein Teil der Geschichte verschickt, in der sich die Schnecke Sofia auf den Weg nach Bethlehem macht. Unterwegs hat sie einige spannende Erlebnisse, von denen sie erzählt. Sofia erfährt, dass der Heiland bald geboren wird, und sie trifft einen Wolf. Auf die Kinder warten bei der Adventsaktion vier Überraschungen, die an verschiedenen Orten der Kirchengemeinde abgeholt werden können.

Auf ihrem Weg kam die Schnecke schon in Oftersheim in der Kirche St. Kilian vorbei, jetzt war sie auch in der Kirche St. Pankratius in Schwetzingen, wo sich die angemeldeten Kinder einen Schokonikolaus abholen durften. Im zweiten Teil der Geschichte macht Sofia ein Schläfchen auf einem Spargelacker. Einem Schaf berichtet sie, dass sie schon viele Tage unterwegs ist nach Bethlehem. Einer alten Frau erzählt sie, dass der Heiland der Welt auch für die Alten und Schwachen und Müden da sein wird. Einander stärken ist wichtig. So wie der Bischof Nikolaus, der sich für andere eingesetzt hat. Das Altersspektrum der kleinen Zuhörer ist breit, weiß Isabel Hawranke. Es reicht vom Krippenkind, das gerne dieser spannenden Geschichte lauscht, bis zum Kommunionskind, das selbst schon gut lesen kann. Jede neue E-Mail wird sehnsüchtig erwartet.

Mehr zum Thema Plankstadt Krippenfeier in St. Nikolaus Mehr erfahren Katholische Kirche Neue Ministranten in der katholischen Kirche Plankstadt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel St. Pankratius Adventsandacht mit Kammerchor Quatro Forte in Schwetzinger Kirche Mehr erfahren

Noch zweimal macht die Schnecke Sofia bei der katholischen Kirchengemeinde Station: Am nächsten Donnerstag ab 15.30 Uhr in der Kirche St. Nikolaus in Plankstadt und am Montag vor Heiligabend von 15.30 bis 16.30 Uhr als Abschluss an der Krippe vor St. Pankratius. vw