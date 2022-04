Schneefall sorgt für Einsätze der Schwetzinger Feuerwehr

Schwetzingen. Das wechselhafte April-Wetter und der plötzliche Schnellfall am Freitagabend, 8. April, sorgten in der Region für Einsätze der Feuerwehren. Die Schwetzinger Kameraden wurden um 22.12 Uhr zur L597/Abfahrt zur B535 gerufen, weil es dort zu einem Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß zweier Pkw gekommen war. Vor Ort wurde eine verletzte Person vorgefunden, die dem Rettungsdienst übergeben werden musste. Im Anschluss war eine Firma zur Fahrbahnreinigung tätig. Dies teilte die Feuerwehr Schwetzingen am Sonntagabend mit.

Frontalzusammenstoß von zwei Pkw an der L597/Abfahrt zur B535 am Freitagabend. © Feuerwehr Schwetzingen

In den bestehenden Einsatz hinein, wurde die Feuerwehr um 23.01 Uhr zu einer Türöffnung in die Gustav-Stresemann-Straße alarmiert, zu dem die Feuerwehr Schwetzingen mit zwei Fahrzeugen abrückte.

Nachdem beide Einsätze abgeschlossen waren, wurde die Feuerwehr in der Nacht um 1.09 Uhr aufgrund des Schneebruchs auf die Friedrichsfelder Landstraße gerufen, weil dort ein größerer Ast auf die Fahrbahn ragte, der beseitigt werden musste.

Ein Ast in der Siedlerstraße musste am Samstagmorgen beseitigt werden. © Feuerwehr Schwetzingen

Am Morgen des Samstags kam es gegen 11.20 Uhr zu einem weiteren Folgeeinsatz aufgrund des Schneebruchs, weil ein größerer Ast im Verlauf der Siedlerstraße auf die Straße ragte, der ebenso beseitigt werden musste.

