  Schneeglöckchen statt Schneeflöckchen

Während in Norddeutschland für das Wochenende wahre Schneemassen vorhergesagt sind, blühen hierzulande die Schneeglöckchen und kündigen ganz sachte den bevorstehenden Frühling an – etwas später als in manchen Vorjahren, in denen schon Anfang Januar milde Temperaturen die Blüten des Amaryllisgewächses förderten. Unsere Leserin Uschi Wetzel hat dieses schöne Blumenbeet am Straßenrand entdeckt.

Aber selbst wenn es noch einmal kalt werden sollte: Frühblühern wie dem Schneeglöckchen macht Frost nicht so viel aus. sz/Bild: Wetzel