Schneespaß statt Schulbank drücken

Innerhalb von zwei Tagen brachte das Skiteam der Carl-Theodor-Schule (CTS) Schwetzingen 120 Jugendliche an den Feldberg. „Nach zwei Jahren Pandemie konnten wir endlich wieder für unsere Schülerinnen und Schüler zwei Schneetage organisieren“, so Schulleiterin Heide-Rose Gönner. Die Mittelstufe (8. bis 10. Klasse) fuhr mit insgesamt 50 Schneesportbegeisterten an den Seebuck. Für die Eingangs- und J1-Klassen wurden sogar zwei Busse benötigt, um die 70 Jugendlichen an den höchsten Berg Baden-Württembergs zu bringen.

An beiden Tagen starteten die Schneesportler von Schwetzingen aus um 6 Uhr, um um 9.30 Uhr am Lift zu stehen. Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Schüler nach ihrem Können in Gruppen aufgeteilt. Einige Absolventen der CTS und Studenten der Uni Heidelberg begleiteten die Fahrten als Ski- und Snowboardlehrer.

„Es ist für mich eine besondere Ehre, als ehemalige Schülerin nun als Snowboardlehrerin an meiner alten Schule zu helfen“, wird Nakisa Heim in einer Pressemitteilung der CTS zitiert.

Bei sechs Anfängergruppen bestanden die ersten Übungen aus dem An- und Abschnallen der Ski und Snowboards, erstes Fortbewegen und auch das richtige Hinfallen samt Aufstehen auf der Piste wurden geübt. Fortgeschrittene Wintersportler gewöhnten sich schnell an das Fahrwerk und sammelten erste Eindrücke von Pisten mit guten Fahrverhältnissen bis etwa 11 Uhr. Danach wurde der Schnee witterungsbedingt zwar weicher, aber bis 16 Uhr hatten die Jugendlichen eine Menge Fahrspaß. „Wir lernten auch durchzuhalten und weiterzufahren, wenn es schwierig wurde, etwa wenn die Piste im ersten Moment unüberwindbar erscheint“, erzählte eine Anfängerin. „Alles in allem haben die Schneesporttage den Schülerinnen und Schülern der CTS sehr gut gefallen“, fasste Skikoordinator Volker Bach zusammen. Er hofft, dass es nächstes Jahr einen Winter ohne Corona gibt und die Skitage erneut veranstaltet werden können.