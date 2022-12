Schneetreiben in der Region Schwetzingen

Region. Die Region rund um Schwetzingen und Hockenheim ist am Mittwochmorgen von einem Wintereinbruch mit Schneefall betroffen. Wie die Polizei meldet, ist vor allem in Höhenlagen wie beispielsweise in und um Heidelberg mit Gefahrenstellen zu rechnen. Verkehrsunfälle, welche auf glatte Straßen zurückzuführen sind, hätte es bisher nicht gegeben, so die Beamten weiter. Jedoch weißt die Polizei drauf hin, dass Verkehrsteilnehmer mit Vorsicht auf die Wetterlage reagieren und ihren Fahrstil entsprechend anpassen sollten. Vor dem Start einer Autofahrt sollte der Pkw zudem auf Winterreifen überprüft werden.

Auf den Hauptverkehrsstraßen wie den Autobahnen A 6 und A 5 sowie der Bundesstraße 39 von Hockenheim nach Schwetzingen herrsche laut Polizei das übliche Verkehrsaufkommen. Für die Region Schwetzingen ist im weiteren Verlauf des Mittwochs noch bis in den Abend leichter bis mittlerer Schneefall vorhergesagt.