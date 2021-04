Für die Ostergottesdienste der Seelsorgeeinheit ist eine Anmeldung bis Gründonnerstag, 12 Uhr, im Pfarramt unter der Nummer 06202/92 62 80 oder per E-Mail an pfarramt@selsorgeeinheit-schwetzingen.de unter Angabe von Name, Vorname und Gottesdienstwunsch erforderlich.

Auch ohne Anmeldung werden Restplätze vergeben – allerdings nur bis zur zulässigen Personenanzahl in der jeweiligen Kirche. Es gibt noch Plätze für alle Gottesdienste außer Karfreitag, 15 Uhr in St. Pankratius, Schwetzingen. Dieser Gottesdienst wird per Stream unter www.kath-se-schwetzingen.de übertragen. zg