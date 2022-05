Schnöder Mammon

Nach Golde drängt, am Golde hängt, doch alles. Ach wir Armen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das hat unser Geheimrat bereits Anfang des 19. Jahrhunderts so trefflich in „Faust“ formuliert und es hat sich in den über 200 Jahren so gar nichts geändert und wenn, dann sicher nicht zum Positiven.

Ex-Kripo-Chef Heinz-Günther Fischer Bild: Adameit © Adameit

Mit Blick auf die große Weltliteratur scheinen die Verstöße beim Umgang mit asbesthaltigen Materialien in Hockenheim eher unbedeutend. Dennoch führt uns die Verhandlung vor dem Amtsgericht in Schwetzingen vor Augen, dass dem Gewinnstreben vieles, ja zu vieles untergeordnet wird. Qualität hat seinen Preis, diesen wollte der Angeklagte nicht zahlen. Vielmehr wurde auf Kosten von Mitarbeitern, Anwohnern und der Umwelt mit hochproblematischen Substanzen mehr als fahrlässig umgegangen. Hauptsache die Kasse stimmt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bedanken muss man sich dabei insbesondere bei der aufmerksamen und couragierten Anwohnerin, die präzise das Geschehen dokumentiert und den Behörden zugänglich gemacht hat. Ohne sie hätte das Verfahren so nicht stattfinden können.

Wichtig ist, Umweltsünden – im Kleinen wie im Großen – konsequent anzusprechen und aufzuzeigen – sowie entsprechend zu bestrafen. Denn jenem, dem Gewinn wichtig ist, dem tun Geldstrafen bestenfalls weh.

Erfreulich, dass der Angeklagte sein falsches Handeln erkannt und sich dafür entschuldigt hat.