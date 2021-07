Schnupperkurs in Schwetzingen: Einfach mal Tennis probieren

Endlich fliegt der gelbe Filzball wieder über die rote Asche am Odenwaldring in Schwetzingen! Viele Wochen und Monate der Unklarheiten sind verflogen, die Tennisspieler aus den Reihen des TC Blau-Weiß freuen sich, dass sie sowohl im Einzel, als auch im Doppel wieder aufschlagen dürfen.

Das vergangene Jahr, welches ganz im Zeichen von Corona stand, konnte der Tennisclub (TC) relativ unbeschadet überstehen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Unsere Mitglieder haben uns nicht im Stich gelassen, sie zeigten sich solidarisch mit ihrem Club und wir müssen keine Corona-bedingten Austritte beklagen“, so der Vorsitzende Manfred Hausen. Weiterhin lobt er die Disziplin der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die sich an die aufgestellten Corona-Regeln hielten und sich vorschriftsmäßig in das Platzbelegungssystem vor Spielbeginn einloggten. Maßgeblichen Anteil hatte auch Sportwartin Janine Breyer, die ein Hygienekonzept ausgearbeitet hatte, an welches sich die Mitglieder strikt hielten.

Durch die Einsparungen der nicht gemeldeten Mannschaften am Spielbetrieb 2020 konnte sich der Verein einen lang gehegten Wunsch erfüllen. Mit die Unterstützung des Fördervereins Schwetzinger Tennisjugend und eines ortsansässigen Bankhauses wurde eine Ballwand angeschafft, die auch beim neuen Trainer Andre Straka auf große Zustimmung trifft. „Es ist gut, wenn die Kinder, Jugendlichen aber auch die Erwachsenen diese Möglichkeit nutzen, ihre Schlagtechnik verbessern“, so Straka, der seit 2019 mit seiner Tennisschule am Odenwaldring im Einsatz ist.

Eine weitere Neuheit war die Umgestaltung des Multifunktionsfeldes in einen Kunstrasenplatz mit zwei Kleinspielfeldern, auf denen man vor oder nach dem Training die Schlagtechnik verbessern kann. Als große Baumaßnahme wurden die Sanitärräume im Untergeschoss komplett saniert und auf den neuesten Stand gebracht. „Mit dieser Maßnahme sind wir dem Wunsch unserer Mitglieder entgegenkommen, denn die Duschräume waren nicht mehr zeitgemäß“, so Hausen.

Anmeldung erwünscht

Doch in diesem Jahr steht der Sport wieder im Vordergrund. Spieler freuen sich auf ihre Einsätze, um erfolgreich nach Punkten zu spielen.

Ein großes Anliegen ist es für den Club nach Neumitgliedern Ausschau zu halten. „Aus diesem Grund möchten wir interessierten Kindern und Erwachsenen den Tennissport in Schnupperkursen zeigen und sie dafür begeistern“, so Sportwartin Janine Breyer. Diese Schnupperkurse werden von Cheftrainer Andre Straka und seinem Team kostenfrei angeboten, um auf diese Weise Neumitglieder zu generieren, teilt der TC mit. Mehr als 300 Tennisbegeisterte aus Schwetzingen und den Umlandgemeinden sind derzeit Mitglied bei Blau-Weiß, wobei der Schwerpunkt ganz klar in der Jugendförderung zu sehen ist.

Durch die besonders gut aufgestellte Breitensportgruppe ist es jedoch auch erwachsenen Neumitgliedern oder Wiedereinsteigern möglich, Spaß im Umgang mit der gelben Filzkugel zu bekommen. Andre Straka ergänzt, dass Tennis ein Sport für die gesamte Familie ist und über die Kinder oft auch die Eltern als Mitglieder im Club gewonnen werden können. Deshalb bietet er an den nächsten Samstagen, 24. und 31. Juli sowie am 7. August, jeweils von 10 bis 13 Uhr, Schnupperkurse an, bei denen Kinder und Erwachsene die Faszination des Tennissports erfahren können. Tennisschläger werden gestellt.

Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten unter info@tennisschulestraka.de oder 0157/30 89 87 23.