Schnuppern bei Pfitzenmeier - für Kinder und Jugendliche

Schwetzingen. Bewegung ist nicht nur bis ins hohe Alter wichtig, sondern fängt von klein auf an. Die ersten Schritte, das erste Mannschaftsspiel, die erste Medaille – es gibt Momente, auf die man auch später gerne zurückblickt. Die regelmäßige Bewegung ist schon im jungen Alter wichtig. Sie sorgt dafür, dass man später, auch im hohen Alter, noch fit ist. Je früher Kinder damit anfangen, desto eher gehört Fitness zum Alltag, was wiederum Wohlbefinden und Gesundheit fördert.

Pfitzenmeier bietet seit einiger Zeit das Format Pfitzenmeier Young an, das sich speziell an Kinder und Jugendliche richtet. Passend zum Start in den Frühling, der fürs Erwachen der Natur steht, weckt auch Pfitzenmeier den Sportsgeist bei den Kleinen. Im April gibt es für Kinder und Jugendliche von 0 bis 13 Jahren eine Schnupperwoche. Eine Woche lang können die Kids die Pfitzenmeier Young Kurse ausprobieren.

Dazu zählen „Hip-Hop-Tanzen“ für Teens (10 bis 13 Jahre), Zirkeltraining für Kids (6 bis 9), „Action & Fun“ für Minis (3 bis 5), Bewegungskurse für Kleinkinder (0 bis 2 Jahre) mit den Eltern. Der Spaß und die Bewegung stehen im Vordergrund, ausprobieren lohnt sich. Infos und Anmeldung gibt es unter www.pfitzenmeier.de/young oder über diesen QR-Code.