Schnuppertraining kann wieder stattfinden

Schwetzingen. TV Schwetzingen 1864 und HG Oftersheim/Schwetzingen haben gemeinsam entschieden, den bevorstehenden „Open Sporty Sunday“ am Sonntag, 20. März, von 14 bis 16 Uhr, in der Sporthalle des Hebel-Gymnasiums wieder stattfinden zu lassen und Corona-konform durchzuführen. Nach den drei letzten ausgefallenen Ausgaben im Dezember, Januar und Februar geht es mit dem monatlichen Schnuppertraining für alle Kinder (von sechs bis zwölf Jahren) mit und ohne Handicap ab März nun planmäßig weiter, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung.

In einer nochmaligen Besprechung haben sich die beiden beratenden Ärzte und der vor Ort eingesetzte Sanitätsdienst des DRK einstimmig für eine Veranstaltung ausgesprochen.

„Wir haben wie in den vorherigen Monaten lange zugewartet und die allgemeine Corona-Lage bis zuletzt genau beobachtet. Als Veranstalter werden aber in jedem Fall wieder unserer allgemeinen Verantwortung und individuellen Fürsorgepflicht nachkommen und in der Halle für größtmögliche medizinische Sicherheit sorgen. Dazu gehört für das gesamte Team auch das zusätzliche Tragen von Masken beim Training in der Halle“, blicken die beiden Projektleiter Jens Rückert (TV) und Michael Zipf (HG) optimistisch und motiviert auf die erste Veranstaltung in diesem Jahr.

Ebenso werden für alle Ungetesteten wieder kostenlose Schnelltests angeboten. Insofern gelte dann noch die 3G-Regel. zg