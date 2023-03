Schöffen für Amtsgericht Schwetzingen und Landgericht Mannheim gesucht

Schwetzingen/Region. Im ersten Halbjahr 2023 sind bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 zu wählen. Gesucht werden Frauen und Männer aus Schwetzingen, die am Amtsgericht Schwetzingen und Landgericht Mannheim als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.

Der Gemeinderat der Stadt Schwetzingen und der Jugendhilfeausschuss beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis schlagen dem Schöffenwahlausschuss beimAmtsgericht geeignete Kandidaten vor. In der zweiten Jahreshälfte wird das Amtsgericht aus diesen Vorschlägen die Haupt- und Hilfsschöffen wählen. Gesucht werden Bewerber, die in Schwetzingen wohnen und am 1. Januar 2024 zwischen 25 und 69 Jahre alt sein werden. .

Interessenten für das Schöffenamt können sich noch bis zum Freitag, 31. März beim Matthias Jäkel im Ordnungsamt (Telefon 06202/8 72 41, E-Mail matthias.jaekel@ schwetzingen.de) bewerben. Bewerbungen zum Amt der Jugendschöffen werden über das Ordnungsamt an das zuständige Kreisjugendamtbeim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises weitergeleitet.

Info: Informationen gibt es auch unter www.schoeffenwahl2023.de