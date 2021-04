Schöne Augen helfen auch nicht

Kürzlich stand ich am Geldautomat, als ich durch die beschlagene Brille einen Typ hereinkommen sah – vorbildlich mit Maske, dazu mit Sonnenbrille, Kappe und einer großen Tasche. Dass ich in diesem Aufzug im Leben nicht einmal einen guten Freund erkannt hätte, ist das eine. Aber wenn jemand vor rund einem Jahr so tagsüber in eine Bank marschiert wäre, hätte das umgehend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Jetzt passiert gar nichts.

Das ist ja das Kuriose an der Situation: Man trifft sowieso fast niemanden – und wenn, dann erkennt man ihn beim Einkaufen kaum unter der Maske oder er erkennt dich nicht. Beim ersten Lockdown, als noch die einfachen Mundschutz-Varianten erlaubt waren, konnte man den einen oder anderen wenigstens noch identifizieren, weil er eine Maske mit dem Logo seines Lieblingsvereins, seiner Tanzschule, seines Wohnorts oder sonst einem anderen Motiv trug. Jetzt sehen alle auf den ersten Blick gleich aus. Die Damen sind da etwas leichter auszumachen, weil sie ja meistens besonders schöne Augen haben.

Aber auch das hilft nicht immer. Seit Tage überlege ich krampfhaft, wer denn die freundliche Frau beim Bäcker war, die mich mit Namen angesprochen hat, nach meinem Wohlbefinden gefragt und mir noch einen schönen Tag gewünscht hat. Aber eigentlich ist es gar nicht so wichtig, die netten Worte zählen in diesen Zeiten deutlich mehr und sind viel zu selten.