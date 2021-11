Schöne Feiern für Jubelkonfirmanden

Zwei Gottesdienste zur Jubelkonfirmation fanden am Wochenende sowie Allerheiligen in der evangelischen Stadtkirche statt. Aufgrund der Corona-Pandemie war eine solche Feierlichkeit letztes Jahr ausgefallen. Deshalb trafen sich dieses Mal die Jubilare aus zwei Jahrgängen in den beiden nicht öffentlichen Gottesdiensten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Reformationstag waren 34 Jubilare zusammengekommen, um ihrer Einsegnung vor vielen Jahrzehnten zu gedenken. Dabei wurde Goldene Konfirmation (50 Jahre), Gnadene Konfirmation (70 Jahre) und in zwei Fällen gar Kronjuwelenkonfirmation (75 Jahre) gefeiert. Am Montag war dann mit 26 Jubilaren die Diamantene Konfirmation (60 Jahre) und die Eiserne Konfirmation (65 Jahre) dran.

Die Gottesdienste, die Diakonin Margit Rothe, Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer, Organistin Dorothee Strieker, Kirchengemeinderäte und Kirchendiener gestalteten, hatte das Thema „Singet dem Herrn ein neues Lied“ zum Mittelpunkt. Dieser Psalmvers veranlasste Rothe, nach Martin Luther als Liedermacher zu fragen. Immerhin war ja Reformationswochenende. So wurden nicht nur Luthers persönliche Qualifikationen als Sänger („Wittenbergsche Nachtigall“), Komponist und Texter sowie seine Arbeitsweise („Dem Volk aufs Maul schauen“) beleuchtet, sondern auch die Frage gestellt, was denn überhaupt ein „neues“ Lied sei. Immerhin singt man (nicht nur) in der Kirche oft auch altes Liedgut. Hier half wiederum Dietrich Bonhoeffer weiter, der klar formulierte: „Neu ist das Lied, das uns neu macht; auch wenn es ein ganz altes ist.“ Hierzu zitierte Rothe auch Michael Schütz, einen bedeutenden zeitgenössischen Kirchenmusiker: „Die wichtigste Herausforderung für die Kirchenmusik ist es, Musik für die Menschen ihrer Zeit zu sein. Der Psalm fordert uns auf, uns weiterzuentwickeln. Er ermutigt zur Vielfalt, zum Experiment, zu Spielfreude und Wagnis.“ Dass Schwetzingen hier auf der Höhe der Zeit ist, wurde herausgehoben; finden sich doch von klassischer Literatur über Gospelmusik und neuem geistlichen Liedgut auch Popmusik in verschiedensten Formen in den evangelischen Gottesdiensten. Und was die Reformation musikalisch auf den Weg gebracht hat, nämlich, dass Musik kein Beiwerk im Gottesdienst ist, sondern auch direkte Verkündigung, das muss weiterhin Raum haben.

„Solange wir von Herzen singen und die Musik in unseren Gemeinden vielfältig erklingen lassen – in vielerlei Sprachen, auf vielerlei Weise, in den unterschiedlichsten Gottesdiensten, müssen wir uns um das Evangelium und um den Glauben und um die Kirche Jesu Christi keine Sorge machen“, endete Rothe ihre Predigt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im weiteren Verlauf der Jubelkonfirmationen wurde Abendmahl in den Bankreihen gefeiert. Auch hier hat die Kirchengemeinde durch die Corona-Pandemie neue Formen gefunden. Nach dem Gottesdienst fand noch ein kleiner Stehempfang statt, damit die Jubilare noch miteinander auf ihr Fest anstoßen konnten. zg