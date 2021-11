Schöne Musik soll Trost am Ewigkeitssonntag spenden

Zur Ausstellung „Was bleibt?“ der evangelischen Kirchengemeinde und der Sparkasse in Schwetzingen findet am Sonntag, 21. November, um 18 Uhr in der Stadtkirche ein einstündiges Konzert mit dem Titel „Was gibt mir Trost?“ statt. An diesem Ewigkeitssonntag erklingen Werke zu den Themen Sterben, Tod und Trost mit Werken von Alessandro Marcello, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Antonín Dvocák und John Rutter. Es musizieren das Schwetzinger Vokalensemble, Barbara Obert (Oboe), Carmen Buchert und Hanna Mahla (Sopran), Christoph Mahla (Tenor) und Dorothee Strieker (Orgel) unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer, der auch bei einigen Stücken selbst Orgel spielt.

Die Platzzahl im Kirchenschiff ist aufgrund der Corona-Lage auf 80 beschränkt. Kostenlose Tickets sind unter www.ekiba.schwetzingen.de oder telefonisch unter 06202/12 72 40 zu den Öffnungszeiten im evangelischen Pfarramt erhältlich. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Es gilt 2G, Nachweise sind mitzubringen, es besteht Maskenpflicht. Einlass ist ab 17.30 Uhr. dh