Schöne Spendenaktion: Zu St. Martin teilen alle Kleider

Region. Anders wird in diesem Jahr St. Martin in der Seelsorgeeinheit Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt gefeiert. Das teilt Pfarrer Uwe Lüttinger mit.

„Wir wollen trotzdem St. Martin feiern“, leitet er zu einer Aktion ein, die das Teilen in den Mittelpunkt stellt. So wie der Heilige St. Martin einst den Mantel mit dem Bettler teilte, sollen nun auch Gemeindeglieder animiert werden, etwas zu geben. „Bring ein gutes Kleidungsstück am 11. November in die Kirche und du bekommst ein Martinsabzeichen. Die gespendete Kleidung wird von der ,aktion hoffnung‘ im Bistum Augsburg gesammelt und für den Verkauf in ihren Secondhand-Modeshops vorbereitet. Für jedes sehr gut erhaltene Kleidungsstück stellt diese Aktion eine Spende für Kinder in Not zur Verfügung. Damit trägt sie nicht nur zu einem schonungsvollen Umgang mit den endlichen Ressourcen unseres Planeten bei, sie lädt auch dazu ein, sich mit weltweiter Solidarität auseinanderzusetzen“, heißt es erklärend in einer Pressemitteilung.

Und so funktioniert es: Alle Teilnehmenden bringen nur ein Kleidungsstück mit, das qualitativ so hochwertig ist, dass es sich noch in einem Secondhand-Laden weiterverkaufen lässt. Es geht nicht darum, möglichst viel, sondern Kleidung in wirklich gutem Zustand zu sammeln. Jedes Kleidungsstück, welches so gut erhalten ist, dass es weiterverkauft werden kann, bekommt bei der „aktion hoffnung“ ein Etikett mit dem Logo der Aktion und wird in den „VINTY’S“ Secondhand-Modeshops in Augsburg, Ettringen und Nürnberg verkauft. Auf diesem Wege wird aus der Kleiderspende eine Geldspende.

Der Erlös der Aktion fließt in diesem Jahr in den Fonds „Gesundheit“ des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, durch den Kinder in Gesundheitsprojekten im Südsudan und weltweit unterstützt werden.

Ein Martinsabzeichen und ein Martinsgeschenk warten am Donnerstag, 11. November, jeweils von 17 bis 18 Uhr in der Kirche St. Pankratius in Schwetzingen, in der Kirche St. Kilian in Oftersheim und in der Kirche St. Nikolaus in Plankstadt auf die Besucher, die ein gutes, gereinigtes Kleidungsstück vorbeibringen. zg