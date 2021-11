Schönes und Gutes vereint

Der gemeinnützige Verein Pro Down will mit einem Verkaufsstand am Samstag, 4. Dezember, von 8 bis 14 Uhr in Schwetzingen auf dem Wochenmarkt in den Kleinen Planken und am Donnerstag, 9. Dezember, von 14 bis 18 Uhr auf dem Wochenmarkt in Plankstadt für etwas Weihnachtsstimmung sorgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem Kauf von selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen und Handarbeiten wie selbstgestrickte Socken und Mützen können die Besucher das Wohnprojekt in der Schützenstraße in Schwetzingen unterstützen. Dort sollen nach Fertigstellung 2022 acht junge Erwachsene mit Behinderungen einziehen. Sie kommen alle aus der näheren Umgebung – nämlich aus Schwetzingen, Oftersheim, Edingen und Plankstadt.

Für einen Fahrradunterstand

Der Verkaufserlös soll dieses Mal dem dringend benötigten wettergeschützen Unterstand für Fahrräder gelten. „Da Menschen mit geistigen Behinderungen keinen Führerschein erwerben können, sind Fahrräder als Fortbewegungsmittel essentiell und haben eine sehr große Bedeutung für die Mobilität und insbesondere für die Erreichung des Arbeitsplatzes“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mobilität und Bewegungsfreiheit, die durch Fahrräder erreicht werden könne , fördere auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Der Verein Pro Down bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass möglichst viele Marktkunden auch am Stand der Gruppe vorbeikommen und den Bau mit einem Einkauf unterstützen. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2