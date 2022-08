Schönheit Südtirols entdeckt

Die Siedlergemeinschaft Hirschacker machte einen mehrtägigen Ausflug nach Südtirol. Ziel war das weltweit einzige Mineralienhotel, der Natznerhof in Natz-Schabs. Reiseleiterin Elsa Gantioler zeigte der Gruppe an vier Tagen die Schönheiten Südtirols und der Dolomiten. Durchs Eisacktal und auf der alten Brennerstraße ging’s ins Eggental zum Karersee mit Blick auf den imposanten Rosengarten und auf die Late-Mar-Gruppe. Die Mittagspause auf dem 2239 Meter hohen Pordoi Joch mit Panoramablick auf die Stella-Gruppe und die Marmolada-Spitze bleibt unvergessen. Vom Grödnerjoch konnte die schöne Aussicht auf den Langkofel genossen werden.

Im Hofgarten in Brixen erläutert Reiseleiterin Elsa Gantioler die Geschichte der altehr-würdigen Stadt und erzählt vom Leben in Südtirol. © Tellermann

Auch die Universitäts- und frühere Bischofsstadt Brixen wurde besucht. Der im 18. Jahrhundert barockisierte Dom mit reichem Marmor- und Stuckdekor beeindruckte die Siedler. Weiter ging’s ins Villnösstal, der Heimat von Bergsteigerlegende Reinhold Messner, durch St. Peter und St. Magdalena zur Zanseralm mit schönen Blick auf den Geisler. In Kastelruth wurde auf dem Bauernmarkt eingekauft. Weiter ging es auf den Ritten zu den Erdpyramiden, die im 15. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt wurden. Die Gruppe zwischen Lengmoos und Mittelberg im Finsterbach ist wohl die größte und malerisch schönste dieser Art.

Am Freitag wurde Meran besucht – traumhaft schön zwischen Bergen am Fluss gelegen. Erstes Ziel war die Kirche St. Nikolaus, die seit 1465 steht. Die Siedler flanierten an der Kurpromenade mit den schönen Blumenbeeten entlang. Letztes Ziel der Reise war der Kalterer See. Nach fünf schönen Tagen in Südtirol ging es dann zurück nach Hause. zg