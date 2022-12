Scholz soll Asylrecht aussetzen

„Ein Pleitenjahr, nicht nur im Fußball, geht zu Ende“, mit dieser Behauptung eröffnete Pressereferent Dr. Gunter Zimmermann die besinnliche Adventsfeier mit Hauptversammlung der Initiative „Aufbruch 2016“. Im Gedenken an die Bluttat von Illerkirchberg nannte er sechs Maßnahmen, die dringend notwendig seien, um endlich die unkontrollierte illegale Migration zu stoppen: „All diese Maßnahmen sind seit der Gründung Anliegen unserer Bürgerinitiative, die schon vor Jahren hätten eingeführt werden können. Aber wie Max Weber bereits vor hundert Jahren feststellte, ist Politik ein Bohren an dicken Brettern!“ So heißt es jedenfalls in der Pressemitteilung der Schwetzinger Initiative.

Der Bundeskanzler müsse endlich einmal Klartext reden und unmissverständlich deutlich machen, dass die Bundesrepublik nicht mehr bereit sei, illegale Migranten aufzunehmen. Zu dieser dringend erforderlichen Erklärung gehöre auch die Ankündigung, dass das anachronistisch gewordene Asylrecht vorerst ausgesetzt und in einem parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren den Erfordernissen der Zeit angepasst werde, wie dies in anderen europäischen Ländern geschehen sei.

Im nächsten Schritt nach dieser Deklaration müssten die Grenzen geschlossen werden und ausnahmslos alle ohne gültige Papiere ankommenden Migranten zurückgewiesen werden. Ungarn und Polen hätten bereits vorgemacht, dass diese Maßnahme ohne große Probleme durchgeführt werden könne, so Gunter Zimmermann.

Damit sei bereits ein dritter Punkt angesprochen, der politisch höchste Priorität besitze: Deutschland müsse endlich beginnen, in der Asyl- und Migrationspolitik mit den anderen Staaten in der EU zusammenzuarbeiten, statt sie als Gegner zu betrachten, die „aus humanitären Gründen“ bekämpft werden müssten. Mit ihren Alleingängen habe die Bundesrepublik bereits viel Vertrauen verspielt, das nur mühsam zurückgewonnen werden könne.

Schlepper und Schleuser fassen

Viertens sei es an der Zeit, das Milliardengeschäft der Schleuser und Schlepper zu unterbinden. Sie seien die eigentlichen Motoren der illegalen Migration, ohne die die gesamte Bewegung nicht existieren würde. Einschlägige Mittel, die längst zur Verfügung stünden, seien die Schließung der Routen über den Balkan sowie Ost- und Südeuropa, die Sperrung aller Häfen, die Rückführung aller Schleuser- und Schlepper-Boote und aller aufgegriffenen Migranten nach Nordafrika. Auch an diesem Punkt sei die bereits angemahnte Kooperation mit anderen europäischen Staaten, in diesem Fall mit jenen am Mittelmeer, das Gebot der Stunde. Deutschland müsse aufhören, den dortigen Regierungen in den Rücken zu fallen, schreibt „Aufbruch 2016“.

Empfehlenswert sei, der Asyllobby und der damit verbundenen Asylindustrie das Handwerk zu legen. Betreuer, Berater, Dolmetscher, Unterkunftsbetreiber und Rechtsanwälte belasteten den deutschen Steuerzahler jährlich mit zweistelligen Milliardenbeträgen, die eingespart werden sollten. Im Interesse jedes Bürgers müsse es deshalb liegen, dass dieser Unfug endlich aufhöre.

Zimmermann sagt weiter: „Schließlich ist jedem auf diesem Gebiet Kundigen klar, dass Deutschland von vornherein das Hauptziel aller illegalen Migranten sei, sondern darüber hinaus auch noch für andere Menschen attraktiv ist, die längst in anderen europäischen Staaten Asyl bekommen haben. Begreiflicherweise hat es sich in der ganzen Welt herumgesprochen, dass derjenige, der es einmal in die Bundesrepublik geschafft hat, lebenslang auf einem hohen Niveau alimentiert wird. Er muss nicht damit rechnen, jemals wieder Deutschland verlassen zu müssen. Diese Pull-Faktoren, die von anderen Regierungen massiv kritisiert werden, müssen beseitigt werden.“

Kritik und Advent hätten sich dennoch vertragen, das zeige die Bandbreite die Initiative. zg