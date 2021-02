Klack. Mit Schwung schlägt Gerd Fleissig mit einem Hammer auf den Holzpfosten vor ihm, der sich langsam in die Erde gräbt. Daniel Gassert hält den Pfahl, der dem dünnen Bäumchen im Quarter 18 Halt geben soll. Klack. Noch ein Schlag und der Pfosten ist in Position. Jetzt muss er nur noch mit einer Schnur aus Kokosfasern am Stamm festgebunden werden – und dann kann der kleine Obstbaum wachsen und gedeihen.

Die beiden Männer sind Verwaltungsbeiräte der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) der Marstallstraße 47 und haben sich gemeinsam mit Thomas Döbel und vielen anderen freiwilligen Helfern aus der Nachbarschaft kurzfristig dazu entschieden, bei der Aktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ mitzumachen und im privaten Innenhof über einer Tiefgarage 14 Obstbäume zu pflanzen.

Anwohner helfen spontan

Gerd Fleissig (links) und Daniel Gasser pflanzen gemeinsam einen Obstbaum. Mit einem Holzpfahl wird der Baum gestützt. © Zelt/Lin

Ziel der Aktion der Stadt Schwetzingen ist es, stadtweit rund 1000 neue Bäume anzupflanzen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich die Stadt an die Schwetzinger Bürger gewendet: Jeder, der auf seinem Grundstück einen Baum pflanzen möchte, bekommt von der Schwetzinger Stadtgärtnerei kostenlos ein Obstgehölz zur Verfügung gestellt. Dafür muss nur ein Antragsformular ausgefüllt werden – und genau das hat die engagierte Truppe um Gerd Fleissig gemacht. Das Quartier 18 – ein begrünter Innenhof in der Marstallstraße – ist Teil der „grünen Lunge Schwetzingens“, die auf einer Karte ausgezeichnet ist.

„Viele Anwohner haben sich zusammengetan und auch spontan geholfen, die Bäume zu pflanzen“, erklärt Fleissig im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Pflaumen-, Aprikosen- und Apfelbäume sollen später einmal Schatten spenden und natürlich auch Obst tragen. „Ich kann jedem nur empfehlen, bei der Aktion mitzumachen“, wirbt Daniel Gassert für die kostenfreien Bäume.

Derzeit sind noch 170 Bäume zu vergeben. „Es gibt überwiegend Apfelbäume, dann noch Kirsch- und Pflaumenbäume. Täglich gehen Bewerbungen ein, was uns freut. Wer noch einen Baum möchte, sollte sich bald melden“, erklärt Andrea Baisch, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage.

Die Stadt werde von ihren insgesamt zu pflanzenden 200 Bäumen noch 55 in der nächsten Zeit selbst einsetzen. Insgesamt sind dann – die 55 städtischen mit eingerechnet – rund 830 Bäume von den 1000 bereits in der Erde. Ziel der Stadt sei es, bis Ende März alle 1000 Bäume mit der Hilfe der Bürger gepflanzt zu haben.

„Beim Pflanzen des Baumes sollte man unbedingt das Nachbarschaftsrecht und damit den Abstand zum Nachbargrundstück beachten“, rät Bernd Kolb, Leiter der Stadtgärtnerei, im Gespräch. Die Obstbäume seien hochstämmig und würden später großkronig werden. „Die Pflanzen binden Kohlenstoffdioxid, sind gut für Bienen und tragen zusätzlich noch Früchte“, nennt Kolb einige Vorteile. Toll seien die Bäume auch für Kinder, die so einen näheren Bezug zur Natur bekämen. Einen Tipp für den Standort hat der Leiter der Stadtgärtnerei außerdem parat: „Man sollte keinen schattigen Platz wählen. Ein halbschattiger Ort ist zwar in Ordnung, am wohlsten fühlen sich die Obstbäume aber in der Sonne.“

Der künftige Baumbesitzer bekommt von den Mitarbeitenden der Stadt außerdem ein kleines Start-Set, das unter anderem Wurzeldünger beinhaltet. Pfähle zum Stützen der Bäume müssen die Bürger allerdings selbst besorgen. Wenn es später ans Beschneiden der Baumkronen gehe, könne der hiesige Obst- und Gartenbauverein weiterhelfen – in regelmäßigen Abständen bieten die Mitglieder Schnittkurse an.

Pflaumen-, Apfelbaum und Co. kommen übrigens aus Mauer von der Baumschule Müller, die noch die alten Sorten veredelt. Bernd Kolb weist auch darauf hin, dass die Bäume auf Schwetzinger Gemarkung gepflanzt werden müssen. „Uns haben schon Bürger aus Plankstadt oder Ketsch angefragt. Die müssen allerdings bei ihren eigenen Gemeindeverwaltungen anfragen“, sagt er.

Bienenstöcke werden aufgestellt

„Wer Interesse an einem Obstbaum hat, soll sich schnell melden, denn die Temperaturen steigen und das mindert die Anwachsgarantie der Pflanzen“, betont der Experte. Mit der Aktion wird Schwetzingen ein kleines bisschen grüner – und nachhaltiger. Die Aktion begrüße auch der Förderverein des Hebel-Gymnasiums, der zehn Bäume von der Stadtgärtnerei bekommen hat.

Auch der Turnverein 1864 (TV) hat zehn Obstbäume auf seinem Vereinsgelände in der Sternallee gepflanzt – je fünf Kirsch- und Apfelbäume. Ein vierköpfiges Team aus Vorstand und Jugendvorstand setzte die Pflanzen in einem mehrstündigen Arbeitseinsatz an sonnigen Standorten, etwa an den Tennisplätzen, am Sportplatz oder auf einem Wall hinter dem Clubhaus. Dort werden demnächst im Zuge einer Kooperation des TV mit einer Imkerin auch zwei Bienenstöcke aufgestellt.

Das Formular gibt es hier.