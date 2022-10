Schorlerock in der Scheuer in Reilingen

Reilingen. Das Musikduo „Dubbeglas-Brieder“ ist auf Einladung der Freien Wähler am Samstag, 1. Oktober in Reilingen, zu hören. Ab 20.15 Uhr werden die Musiker Oliver Hermann auch bekannt als „Dubbe-Sax Olli“ und Willi Brausch alias „Schorle Gidda Wille“ die Scheuer der Brennerei Schröder im Fröschau-Hof in Rekordzeit zum Kochen bringen. Einlass in die Scheuer ist ab 17 Uhr, der Eintritt frei. Im herbstlichen Ambiente der Scheuer kann man sich bei rustikalen Speisen und Weinschorle stärken.

Die Freien Wähler sind für jedes Wetter gerüstet. Parkplätze sind an der Scheuer und auf dem Rewe-Parkplatz vorhanden