„Schorsch“ turnt vor

Die Idee, eine Online-Faschingskinderturnstunde zu veranstalten, entstand 2021 während des Lockdowns. Damals organisierten die Verantwortlichen des Turnvereins 1864 dieses Event, um den Mädchen und Jungen während der trostlosen Zeit einen Lichtblick zu bieten. Weil das so gut angekommen war, wiederholten die Übungsleiterinnen das Angebot auch 2022 – und alle hatten Riesenspaß.

Aus dem Turnvereins-Studio im Clubhaus in der Sternallee wurde die närrische Turnstunde in die heimischen Wohnzimmer übertagen. Vorher hatte der Verein Tüten mit süßem und närrischem Inhalt bereitgestellt. Die beiden Übungsleiterinnen Julia Dittes und Sophia Dopf gestalteten gemeinsam mit TV-Maskottchen „Schorsch“ die Stunde – mit lustigen Übungen zu bekannten Liedern wie „Macarena“ oder dem „Roten Pferd“. Und sogar die Schwetzinger Zeitung war integriert – mit dem Tanz, bei die dem die Zeitung immer kleiner gefaltet wird und entsprechend auch die Bewegungsfläche schrumpft. Über 30 Kinder waren mit Begeisterung dabei und alle hoffen, dass 2023 alles wieder komplett in Präsenz stattfinden kann. ali