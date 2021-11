Schreib- und Bastelmaterial

Die Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen macht in einer Pressemitteilung auf den „Grünen Schreibtisch“ aufmerksam. Regelmäßig am ersten Mittwoch eines jeden Monats werden von 15 bis 16 Uhr in der Hofeinfahrt der Awo Schwetzingen, Hebelstraße, Schreib-, Mal und Bastelmaterial aus Spenden an interessierte Kinder und Erwachsene abgegeben.

In dieser Zeit werden auch weitere Sachspenden entgegengenommen. Derjenige, der Material abgeben möchte, kann außerdem den Organisatoren, Telefon 06202/1 01 01, Kontakt aufnehmen.

Sinn der Aktion soll sein, dass überflüssiges Material nicht weggeworfen wird, sondern stattdessen Kindern oder Erwachsenen ohne Beschaffungskosten für eine kreative Beschäftigung zukommt.

Die nächste „Grüne Schreibtisch“-Aktion findet am Mittwoch, 1. Dezember, um 15 Uhr statt. zg

