Schwetzingen. Die Schubertstraße in Schwetzingen ist in Höhe der Hausnummern 3 bis 5 ab heute, 23. August, halbseitig für den Verkehr gesperrt. Grund ist ein privates Bauvorhaben, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Gehweg in diesem Bereich ist aufgrund des Abtransports von Bauschutt durch Lkw schon länger nicht zugänglich. Fußgänger werden gebeten die andere Straßenseite zu nehmen. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 22. Juni 2022.

