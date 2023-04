Schwetzingen. Aktuell kommt es an der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule in Schwetzingen zu einem größeren Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Nach ersten Informationen eines Mitarbeiters vor Ort klagt eine Klasse mit 16 Schülern und zwei Lehrern über Atemwegsreizungen. Das komplette Stockwerk wurde evakuiert. Die betroffenen Schüler und Lehrer werden aktuell in der Aula betreut. Ein Messfahrzeug der Feuerwehr Mannheim ist im Einsatz.

