Schüler demonstrieren für den Frieden

Schwetzingen. Um ihre Solidarität und Unterstützung für die ukrainischen Jugendlichen auszudrücken, hat der Jugendbeirat des Schwetzinger Jugendzentrums „Go in“ Symbole für den Frieden gebastwelt. Und der siebenköpfige Beirat, der aus den Schülern des Hebel-Gymnasiums besteht, hat noch weitere Aktion auf die Beine gestellt: Aimee Böge (16) plant eine Friedensdemonstration an diesem Mittwoch, 23. März. Die Demonstration ist von 13 bis 15 Uhr angesetzt und startet beim Hebel-Gymnasium. Enden wird sie am Lutherhaus auf den Kleinen Planken. „Geplant ist, dass die gesamte Oberstufe unserer Schule mitlaufen wird“, erläuterte Aimee. „Das werden an die 100 bis 150 Personen sein – also hoffentlich eine Aktion, die ein Zeichen setzen wird."

