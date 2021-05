Schüler setzen ein Zeichen

Mit Bildern und Blumen ein Zeichen setzen – auf diese Weise erinnerten Schüler sowie Lehrer der Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen an das jüngste Mitglied der Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“. Sophie Scholl hätte am 9. Mai ihren 100. Geburtstag in einem freien Europa feiern können, wäre sie nicht 1943 von den Nationalsozialisten im Alter von nur 21 Jahren hingerichtet worden.

Als „Schule mit Courage, Schule gegen Rassismus“ fühlen sich alle am Schulleben Beteiligten Sophie Scholl und der „Weißen Rose“ verbunden und wollten daher anlässlich ihres runden Geburtstags ein symbolträchtiges Zeichen setzen, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. An zentralen Orten im Schulhaus verteilten sie Bilder der Widerstandskämpferin und insgesamt 100 weiße Rosen.

Silvère Preißendörfer Charrier, Schülersprecher der Carl-Theodor-Schule, erläutert, dass diese Aktion eine Herzensangelegenheit gewesen sei, denn „das Vorbild, das Sophie Scholl und die Weiße Rose vor nun mehr als 78 Jahren schufen, ist nach wie vor richtungsweisend für alle jungen Menschen. Daher schauen die Schülerinnen und Schüler der Carl-Theodor-Schule zu Sophie Scholl und ihrer Zivilcourage auf“.

Für die Aktion hatte die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin der Carl-Theodor-Schule Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. zg

