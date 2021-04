„Möglichst viele Gärten in Schwetzingen mit Nistkästen bestücken“, ist das Ziel einer Aktion der Schülervertretung (SMV) des Hebel-Gymnasiums. „Der Klimawandel und – als eine der diversen Folgen – das Artensterben sind und bleiben für die nächsten Jahre ein akutes Problem“, schreibt die SMV in ihrem Brief an die Schüler und Eltern.

AdUnit urban-intext1

„Die Umweltschutzorganisation WWF warnt vor dem größten Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier-Zeit. Laut dem Naturschutzbund, kurz Nabu, verschwinden pro Tag etwa 150 Arten für immer vom Planeten.“ Es war nun die Idee der Schülersprecherin An Ngo, den Vogelschutz in das Blickfeld zu rücken.

30 dieser Nabu-Nistkasten für Meisen gibt es zu gewinnen. © nabu

Zwischen 1998 und 2009 sind in Deutschland 15 Prozent aller Vogelbrutpaare verschwunden. Die Gründe reichen von Vogelkrankheiten bis hin zur Lebensraumzerstörung und Insektensterben als Entzug der Nahrungsgrundlage.

Gewinnspiel ausgelobt

„Artenschutzprojekte sind daher von immenser Bedeutung. Als Gemeinschaft können auch wir einen Beitrag zum lokalen Vogelschutz leisten“, erklärt die SMV und verbindet ihre Aktion mit einer Aufgabe und einem Gewinnspiel: Jeder Teilnehmer sucht sich eine Vogelart aus, recherchiert dazu und füllt zu dem Vogel den Steckbrief-Fragebogen, der unter hebelgymnasium.de herunterzuladen ist, aus.

AdUnit urban-intext2

In Kooperation mit dem Freundeskreis und dem Elternbeirat hat die SMV 30 Nistkästen vom Nabu-Shop für Meisen und zehn Exemplare von „Vögel zu Gast im Garten: beobachten, bestimmen, schützen“ von Axel Gutjahr angeschafft. Die Nistkästen und Bücher werden an 40 Schüler beziehungsweise Lehrern vergeben, die den Steckbrief vollständig ausgefüllt und an smv@hebelgymnasium.de gemailt haben. Einsendeschluss ist der Mittwoch, 14. April. bs