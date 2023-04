Schülerzahlen sind leicht zurückgegangen

Region. Mit „Blickpunkt Bildung“ war erstmals der Bericht des Amts für Schulen, Kultur und Sport im Rhein-Neckar-Kreis überschrieben, der im gleichnamigen Ausschuss von Verwaltungs- und Schuldezernent Ulrich Bäuerlein vorgestellt wurde. Die Kreisräte lobten in ihren Stellungnahmen unisono das 40 Seiten umfassende Werk über die Entwicklung an den Schulen in Trägerschaft des Rhein-Neckar-Kreises.

Insgesamt besuchen im laufenden Schuljahr 2022/23 exakt 10 499 Schülerinnen und Schüler die beruflichen Schulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren des Kreises. Dies entspricht im Vergleich zum vergangenen Schuljahr einem Rückgang um 181 Schüler und somit einem Minus von 1,69 Prozent.

An den beruflichen Schulen des Kreises werden im Schuljahr 2022/2023 insgesamt 9915 Schüler unterrichtet. Dies entspricht einem Rückgang um 201 Schüler und somit einem Minus von 1,99 Prozent.

Der landesweite Durchschnitt liegt bei minus 2,65 Prozent. „Natürlich sehen wir mit etwas Sorge den erneuten Rückgang der Gesamtschülerzahlen – aber im Landesvergleich stehen wir noch relativ gut da“, kommentierte Dezernent Bäuerlein im Ausschussdie aktuelle Statistik und fügte zur besseren Einordnung hinzu, dass der Rückgang auf einen Zehnjahreszeitraum bezogen auch nur bei 2,58 Prozent liege (2012/13 hatten 10 777 Schüler die Bildungseinrichtungen des Kreises besucht).

An den öffentlichen beruflichen Schulen im Rhein-Neckar-Kreis werden übrigens 5979 junge Menschen in Vollzeit und 3936 in Teilzeit unterrichtet. Der Frauenanteil liegt bei 41 Prozent. Die Louise-Otto-Peters-Schule hat in Hockenheim dagegen einen Zuwachs von 7,2 Prozent zu verzeichnen. Die Schülerzahlen an den Berufsschulstandorten im Rhein-Neckar-Kreis im Einzugsgebiet dieser Zeitung stellen sich wie folgt dar: Hockenheim 311 (plus 21), Schwetzingen 2172 (minus 40), Wiesloch 2444 (minus 12).

Insgesamt 584 Schüler (plus 20 im Vergleich zum Vorjahr) besuchten zudem die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie Schulkindergärten des Landkreises. An zwei von vier kreiseigenen Einrichtungen (Comeniusschule Schwetzingen/4, Maria-Montessori-Schule/16) stiegen die Schülerzahlen.

„Wir werden seitens des Kreises als Schulträger weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um dem Rückgang der Schülerzahlen entgegenzuwirken und möglichst viele Jugendliche zu motivieren, einen Bildungsabschluss zu erreichen beziehungsweise eine Ausbildung abzuschließen“, lautet das Fazit von Bäuerlein. zg