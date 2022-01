Schüsse im Neuenheimer Feld Heidelberg: Mehrere Personen verletzt, Täter tot

Heidelberg. Im Neuenheimer Feld in Heidelberg sind am Montagmittag mehrere Personen in einem Hörsaal durch mehrere Schüsse mit einer Langwaffe - also einem Gewehr - verletzt worden. Der Täter ist laut Polizei tot.

#Heidelberg - Großeinsatz #Neuenheimer Feld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe.

Der Täter selbst ist tot.

Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort - wir informieren hier weiter! https://t.co/aovlQc99tl — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) January 24, 2022

Das Universitätsgelände ist derzeit weiträumig abgesperrt, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.