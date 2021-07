Schulen werden digitaler

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte die Verwaltung einen Überblick über die Digitalisierung an den Schwetzinger Schulen vor. Konkret ging es um die Grundschulen und das Hebel-Gymnasium. An Letzterem sind die Arbeiten an der digitalen Gebäudeinfrastruktur beinahe abgeschlossen, an der Zeyher-Grundschule soll das noch in diesem Jahr passieren.

Größeren Handlungsbedarf gibt es an den übrigen Bildungseinrichtungen. Daher wurde von der Verwaltung eine Prioritätenliste zur Digitalisierung der Schulen vorgeschlagen, die der Gemeinderat einstimmig angenommen hat. Demnach werden die Arbeiten an der Südstadtschule im kommenden Jahr angegangen, an der Hirschacker-Grundschule im Jahr 2023 und an der Nordstadt-Grundschule im Jahr 2024.

Förderung aus dem Digitalpakt

Am teuersten werden nach aktuellen Berechnungen die Südstadt-Schule mit 795 000 Euro und die Nordstadt-Schule mit rund einer Million Euro zu Buche schlagen.

Aus einem Sofortprogramm des Landes anlässlich der Verbesserung des Fernunterrichts in der Pandemie erhält Schwetzingen 147 007 Euro. Aus dem sogenannten Digitalpakt Schule des Bundes soll die Stadt voraussichtlich 716 760 Euro Förderung bekommen. lh

