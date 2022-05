Schulkuchen weiter ohne Umsatzsteuer

Region. Ab dem 1. Januar 2023 sollte beim Verkauf selbst gebackenen Kuchens von Schulen und Kitas künftig grundsätzlich Umsatzsteuer anfallen. Das berichten derzeit unterschiedliche Medien. Der Finanzexperte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Olav Gutting weist darauf hin, dass die Umsatzsteuerpflicht unwahrscheinlich sei, sieht aber dennoch Handlungsbedarf beim Bundesfinanzministerium.

„Auch im kommenden Jahr dürfte der Verkauf selbst gebackenen Kuchens in Kindergärten und Schulen nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Eltern müssten sehr viel Kuchen verkaufen, um steuerpflichtig zu werden“, erklärt Gutting aus dem Wahlkreises Bruchsal-Schwetzingen.

Tun dies eingetragene Fördervereine, werden sie in der Regel die Umsatzgrenze von 22 000 Euro für Kleinunternehmer nicht überschreiten, sodass keine Umsatzsteuer anfällt. Werden solche Aktionen von Elternbeiräten gestartet, kommt eine Umsatzsteuerpflicht nur in Betracht, wenn der Beirat einer „nachhaltigen Tätigkeit“ am Markt nachkommt. Die Verfügung nennt als Beispiel das Sommerfest, auf dem der Elternbeirat eines Kindergartens Kuchen an Kinder, Eltern und Großeltern verkauft. Lösung: Der Beirat wird nicht nachhaltig tätig. Insbesondere liegt keine Beteiligung am Markt vor.

Oftmals schließen sich Eltern für solche Aktionen nur gelegentlich zusammen. Dann sind Umsätze grundsätzlich nicht umsatzsteuerpflichtig, schon weil die Eltern nicht unternehmerisch tätig werden. „Das Bundesfinanzministerium ist aufgefordert, dem Beispiel des Bayerischen Landesamtes zu folgen und zügig eine Handreichung für alle Eltern zu veröffentlichen“, so Gutting. zg