Schulratgeber: Richtigen Bildungsweg für jedes Kind finden

Schwetzingen. Die Zeit nach der Grundschule ist für jedes Kind ein großer Umbruch und die Entscheidung, wie es weitergeht, ist für die Eltern eine schwerwiegende. Das liegt auch daran, dass es eine Vielzahl von unterschiedlichen Schulformen und Bildungslaufbahnen gibt und nicht alle sind für jedes Kind geeignet.

Dabei soll der Schulratgeber auf der Website unserer Zeitung Abhilfe schaffen. Neben einer Auflistung der Schulen in der Region gibt es dort zusätzlich noch Hintergrundartikel. Zum Beispiel können interessierte Eltern sich über das Schulsystem in Baden-Württemberg informieren, also über die verschiedenen Bildungswege, die ihr Kind zu seinem Abschluss bringen können. Zudem erläutert ein anderer Artikel alle Schulformen des Landes. Zu guter Letzt bietet der Ratgeber ein Interview mit Frank Schäfer, dem stellvertretenden Leiter des Schulamtes Mannheim, zum Thema Wechsel in die fünfte Klasse.

Die 19 weiterführenden Schulen aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung sowie die über 100 Schulen in der Metropolregion, die im Ratgeber aufgelistet sind, können interessierte Eltern zudem nach unterschiedlichen Kategorien filtern, um die richtige für ihr Kind zu finden. Um die Entscheidung zu erleichtern verfügen die Schulen über ausführliche Profile, die mit Bildern und teils mit Videos ergänzt sind.

All diese Angebote sind ohne Abo zugänglich. Es ist lediglich eine kostenlose Registrierung notwendig, um beispielsweise die Merkfunktion für Schulen nutzen zu können.

Zu finden ist der Ratgeber unter www.schwetzinger-zeitung.de/schulratgeber