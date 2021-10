Schumann Quartett sagt Auftritt ab

Schwetzingen. Wegen einer Erkrankung des ersten Geigers Erik Schumann musste das Schumann Quartett am Donnerstagnachmittag seine Matinee am Sonntag, 17. Oktober, 11 Uhr absagen. Ersetzt wird es vom preisgekrönten Münchner Goldmund Quartett, das damit sein Debüt bei den Schwetzinger SWR Festspielen gibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Goldmund Quartett, bestehend aus Florian Schötz (Violine), Ainchas Adt (Violine), Christoph Vandory (Viola) und Raphael Paratore (Violoncello), gründete sich 2009 und erspielte sich innerhalb weniger Jahre etliche wichtige Preise, darunter 2018 der erste Preis des renommierten Kammermusik-Wettbewerbs von Melbourne, die Nominierung der European Concert Hall Organisation 2019/20 als "Rising Star" oder 2020 der Musikpreis der Jürgen Ponto-Stiftung.

Ihre Ausbildung absolvierten die vier jungen Musiker beim Alban Berg Quartett, bei Günter Pichler an der Musikhochschule Reina Sofia in Madrid und beim Artemis Quartett in Berlin. Das Quartett wird Joseph Haydns Streichquartett h-Moll op. 33 Nr. 1, Dmitri Schostakowitch Streichquartett Nr. 8 c-Moll op. 110 und Franz Schuberts Streichquartett Nr. 14 d-Moll "Der Tod und das Mädchen" spielen.