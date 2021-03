„Aus verständlichen Gründen diskutieren wir viel über die Folgen, welche die Corona-Krise und der lange Lockdown für die Wirtschaft, die Kultur, die Vereine und viele weitere, unterschiedlich stark betroffene Gesellschaftsgruppen haben. Heute soll es mal ausschließlich um das Schicksal von Schülerinnen und Schülern gehen“, das betont der hiesige SPD-Landtagsabgeordnete Kandidat Daniel Born kurz vor seiner letzten Online-Veranstaltung in der Serie Dialogtour während des Landtagswahlkampfes am Freitag, 12. März, ab 19 Uhr.

Die verschiedenen Phasen von Schulschließungen in den letzten zwölf Monaten haben seiner Ansicht nach das gesamte Bildungswesen wie nie zuvor unter ein Brennglas gestellt, durch das viele Schwächen des Systems sehr deutlich geworden seien: „Aber nicht nur darüber wollen wir am Freitagabend sprechen. Wir möchten auch diskutieren, was diese Schließungen mit der Gefühlswelt und der Psyche der Betroffenen gemacht hat und welche Auswirkungen im Hinblick auf die Bildungsgerechtigkeit in unserem Land leider zu konstatieren sind“, so Born, der auch Mitglied des Bildungsausschusses des Stuttgarter Landtags ist, in einer Pressemitteilung.

Als Bildungsexperte war Born an der Ausarbeitung des „Schutzschirms für Schülerinnen und Schüler“, einem Vorschlag der SPD-Landtagsfraktion zur Aufarbeitung der Probleme, die durch die Krise entstanden sind, beteiligt. Das Programm sieht zunächst eine Lernstandserhebung bei allen Schülern vor. Um auf den individuellen Förderbedarf eingehen zu können, sollen die Schulleitungen und Lehrkräfte mit der Zuweisung von Poolstunden, der flexiblen Verteilung der Gesamtstundenanzahl und der flächendeckenden Einführung von Coaching unterstützt werden.

Außerdem sollen 1000 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen und eine Einstellungsoffensive für pädagogische Assistentinnen und Assistenten gestartet werden, so Born weiter. Die SPD fordert ein landesweites Lernunterstützungsprogramm, um jeder Schule eine IT-Fachkraft an die Seite stellen zu können, Lernpartnerschaften aufzubauen und den Klassenteiler in Eingangsklassen einmalig zu verkleinern. Zudem sollen Eltern für zwei Jahre das Wahlrecht haben, ihre Kinder freiwillig wiederholen zu lassen.

Daniel Born sagt: „Die Schülerinnen und Schüler sollen die individuelle Unterstützung bekommen, die sie benötigen. Dafür braucht es ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das wir mit dem Schutzschirm geschnürt haben. Auch die Schulleitungen und Lehrkräfte können wir mit der aktuellen Situation nicht alleine lassen. Wir brauchen massive Bildungsinvestitionen in den nächsten Jahren.“

Hier gibt’s die Online-Daten

Aufgrund der Infektionslage kann die Veranstaltung am Freitag, 12. März, ab 19 Uhr nur online stattfinden. Die Zugangsdaten zum Onlinetalk erhalten Interessierte über www.daniel-born.de, per E-Mail unter buero@daniel-born.de oder telefonisch über das Wahlkreisbüro unter der Nummer 06205/3 83 24. zg