Lieselotte Müller ist Studentin – und schwanger. Sie hat eine Wohnung, bezieht BAföG und kellnert nebenher in einer Bar. Sie ist verliebt in einen verheirateten Mann, von ihm erwartet sie ein Kind. Er will, dass sie die Schwangerschaft abbricht, aber für die junge Frau ist das unvorstellbar. Sie kann das Baby in ihrem Bauch nicht umbringen. Die Situation überfordert die 22-Jährige, sie verdrängt ihre Schwangerschaft und zieht sich aus ihrem Umfeld zurück.

AdUnit urban-intext1

Jetzt steht die Entbindung kurz bevor. Ihr Bauch ist noch flach – vom Baby kaum eine Spur. Sie will es zur Welt bringen, aber niemand soll es erfahren. Das ist eine Geschichte, von denen es nicht viele gibt. Diese junge Frau hat sich bei der Sozialpädagogin Ursula Kunz gemeldet und um Hilfe gebeten. Beim ersten Beratungsgespräch hat sie sich ein Pseudonym ausgesucht – die junge Frau heißt jetzt Lieselotte Müller. Sie hat ihr Kind vertraulich geboren.

Aufgabe ohne Routine

Hier können sich Betroffene melden Der Anruf bei einer Beratungsstelle ist kostenlos und die Nummer erscheint nicht auf dem Einzelverbindungsnachweis. Alle Beteiligten unterliegen der Schweigepflicht. Mit 16 Jahren hat das Kind Anspruch darauf, zu erfahren, wer die Eltern sind. Auch Männer, Familienangehörige oder Freunde können sich melden. Das Hilfstelefon ist in 18 Sprachen verfügbar, unter anderem in Polnisch, Türkisch und Albanisch. Betroffene können sich telefonisch unter 0800/4 04 00 20 oder online melden: www.geburt-vertraulich.de. nina

Kunz arbeitet beim Diakonischen Werk und ist Ansprechpartnerin für alle Berater der Diakonie Baden. Sie hat sich im Spezialthema vertrauliche Geburten weitergebildet. „Was nicht oft vorkommt, entwickelt keine Routine. Die Berater hatten am Anfang Angst, etwas falsch zu machen. Die ist geschwunden: Wir merken jetzt – das ist machbar“, sagt sie.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat auf die Probleme der anonymen Kindsabgabe reagiert. Der deutsche Ethikrat empfahl im Jahr 2009, Babyklappen und die Angebote zur anonymen Geburt aufzugeben und die öffentlichen Informationen über bestehende legale Hilfsangebote zu verstärken, um Schwangeren durch ein Gesetz eine „vertrauliche Kindesabgabe zu ermöglichen“. Über ein Hilfstelefon oder auch im Internet können sich Betroffene melden.

AdUnit urban-intext2

Seit zehn Jahren arbeitet Kunz schon bei der Babyklappe in Karlsruhe. „Die Kritik ist, dass das Kind nie über seine Herkunft Bescheid weiß. Außerdem haben wir bei einigen Neugeborenen gesehen, dass die Mutter es selbst zur Welt gebracht hat – ohne medizinische Hilfe.“ Seit dem 1. Mai 2014 können Frauen vertraulich gebähren. Die Berater müssen sich an die gesetzliche Schweigepflicht halten. Niemand erfährt von dem Gespräch – weder Angehörige, noch Arbeitgeber, Behörden oder Krankenkassen. Nur ein einziges Mal werden die Daten aufgenommen. Vor- und Zuname, Geburstdatum und Anschrift. Der Brief wird versiegelt. „Als ich diesen Zettel das erst Mal in der Hand hatte, habe ich ihn umgedreht, auf der Suche nach mehr Informationen. Aber das war alles“, erklärt Kunz. Nach 16 Jahren bekommt das Kind diese Informationen dann ausgehändigt. „Die Mutter darf ihrem Kind auch mehr hinterlassen. Etwa eine Erklärung oder einen Gegenstand. Ich ermutige sie dazu, weil der Anonymitätswunsch meistens nicht gegen das Kind geht, sondern gegen die aktuelle Situation“, erklärt Kunz.

Wenn das Kind nach dieser Zeit die Identität nicht wissen soll, kann die Mutter nach 15 Jahren ein Veto einlegen. Dazu muss das Leben, die Gesundheit oder die persönliche Freiheit der Mutter oder des Kindes bedroht sein. Die Frauen, die sich bei Kunz für die vertrauliche Geburt melden, vergisst sie nie. „Es sind vier verschiedene Schicksale. Ich bleibe dabei immer professionell distanziert, aber ich konnte die Entscheidung bei jeder Frau bisher nachvollziehen. Es ist beeindruckend, wie sehr diese Menschen mir in diesem Moment vertrauen“, sagt sie.

AdUnit urban-intext3

Es gibt drei Zeitpunkte, in denen Kunz ins Leben der Betroffenen tritt. Am Anfang der Schwangerschaft, kurz vor der Entbindung – oder erst im Kreißsaal. „Wenn das Kind schon auf dem Weg ist, muss alles sehr schnell gehen. Deshalb bin ich mit meinem Diensthandy rund um die Uhr erreichbar. Ich hatte einen Fall, da ist die junge Frau Freitagnachmittag zu mir gekommen. Wir hatten nur wenige Tage, da bin ich auch erst um 21 Uhr nach Hause gegangen, als wir alles besprochen hatten.“

Babybauch nicht sichtbar

AdUnit urban-intext4

Ihre Aufgabe besteht nicht nur darin, den Frauen zu helfen, sie erklärt ihnen auch Alternativen – listet deren Vor- und Nachteile auf. „Ich sage auch, welche Unterstützung sie als Alleinerziehende bekommen würden oder wie der Weg mit Tagesmutter, Adoption oder Pflegefamilie aussieht.“ Seit dem 1. Mai 2014 bis April 2019 gab es 570 vertrauliche Geburten bundesweit, 40 in Baden-Württemberg – diesen einen Fall aus unserer Region.

67 Prozent der Frauen haben erst im dritten Trimester der Schwangerschaft Kontakt zur Beratungsstelle aufgenommen. Davon haben 23 Prozent nach der 37. Schwangerschaftswoche den Erstkontakt gesucht, bei 14 Prozent fand die Beratung erst nach der Geburt statt. 38 Prozent der Frauen haben ihre Schwangerschaft sehr spät bemerkt.

Das sei gar nicht so ungewöhnlich, weiß Kunz. „Was nicht sein darf, wird auch nicht sichtbar. Natürlich ist das nicht bei allen Frauen so, aber ich habe Schwangere kurz vor der Entbindung gesehen, bei denen der Bauch ganz flach war. Ein Kind war nach der Geburt ganz zerknautscht, als hätte es sich im Bauch seiner Mutter versteckt“, sagt sie.

Erst gebe es Panik, dann Überforderung und Verdrängung: „Die Frauen leben wie im Tunnel. Sie nehmen nicht mehr viel wahr und funktionieren nur noch. Ich frage mich, woher sie diese Stärke nehmen. Das ist bewundernswert.“