Schwarzfahrer unter Drogeneinfluss beleidigt Polizisten und wird festgenommen

Heidelberg. Ein 25-jähriger unter Drogeneinfluss stehender "Schwarzfahrer" hat am Dienstagabend Polizeibeamte an der Haltestelle Czernyring in Heidelberg beleidigt und angegriffen. Dies teilte die Polizei mit. Der Mann war gegen 21 Uhr zunächst in der S-Bahn aufgefallen, da er keinen Fahrschein hatte. Der Mann stieg am Heidelberger Hauptbahnhof aus und entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten.

Aufgrund der Personenbeschreibung wurde der "Schwarzfahrer" später an der Haltestelle von Sonder-Polizeikräften "BAO Sicher in Heidelberg" zwecks Personalienfeststellung angetroffen und festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer sowie eine Schreckschusswaffe vor.

Da der Mann mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden gewesen ist, beleidigte er die Beamten weiter und wehrte sich. Dabei wurden eine Polizeikommissarin und ein Polizeikommissar leicht verletzt. Mit weiteren Einsatzkräften konnte der 25-Jährige schließlich fixiert werden. Auf der Fahrt zum Polizeirevier beleidigte er die Beamten weiter und hat Drohungen ausgesprochen.

Bei einem Urintest wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand und zuvor Kokain konsumiert hat.

In der darauffolgenden Untersuchung seiner Wohnung konnten weitere selbstgebaute Waffen vorgefunden werden. Diese Gegenstände wurden beschlagnahmt.